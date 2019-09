Juve, a Firenze la prima di Sarri: rapporto complicato con gli esordi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina-Juventus segnerà il debutto, di fatto, di Maurizio Sarri alla guida dei bianconeri. Almeno in panchina, in campo, vicino ai suoi giocatori: dal punto di vista formale, gli almanacchi ricorderanno Sarri allenatore della Vecchia Signora già nelle prime due giornate di questo campionato. In cui però in panchina è andato il suo vice Martusciello, vincendole entrambe. Al Franchi, invece, toccherà davvero all'allenatore di Figline Valdarno. Che con le prime ha un rapporto a dir poco complicato.

L'ultima volta è arrivata una vittoria. In Premier League, alla guida del Chelsea: 3-0 all'Huddersfield. In Italia, però, l'ultimo successo di Sarri alla prima in panchina è alquanto lontano nel tempo: dobbiamo risalire addirittura al 2011, quando guidava il Sorrento in Serie C e si presentò con un rotondo 3-0 sul campo del Monza. Poi, più dolori che gioie: pareggio (1-1) con la Reggina all'esordio da allenatore dell'Empoli nel 2012. Ancora, nel 2014, alla prima assoluta in Serie A, sempre con i toscani, rimediò una per 2-0 in casa dell'Udinese. Un anno dopo, alla guida del Napoli partì con un 2-1 subito in casa del Sassuolo.

Anche nelle serie minori, il successo col Sorrento resta un unicum. Ad Alessandria, Sarri partì con un pareggio. 1-1, stesso risultato alla prima col Grosseto in casa dell'Ascoli nel 2010 e anche alla guida, da subentrante, delll'Hellas nel 2008 (contro la Pro Sesto). Sconfitte alle prime da allenatore del Perugia sempre nel 2008 (0-1 col Gallipoli in B) e dell'Arezzo (stesso risultato contro il Lecce). Male anche la prima da tecnico del Pescara (nel 2005, sconfitta per 2-1 a Bologna). L'esordio nel professionismo? Torniamo indietro al 2004. E anche qui niente vittoria: 1-1 alla guida della Sangiovannese, in casa contro il Vittoria Calcio. Un trend non proprio assoluto, ma che l'allenatore della Juve vuole comunque girare a proprio favore: si riparte, domani alle 15 a Firenze.

Tutte le prime volte di Sarri in panchina