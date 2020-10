Juve, a Kiev contro la Dinamo. Ma anche contro 21mila tifosi: in Ucraina entra il 30%

vedi letture

La Dinamo Kiev come avversario, ma di mezzo ci saranno anche 21 mila tifosi ucraini. Sono questi gli ostacoli che la Juventus di Andrea Pirlo dovrà affrontare alla prima stagionale in Champions League. Come evidenzia Tuttosport, infatti, l'Ucraina consente l'ingresso del 30 per cento dei tifosi, come da indicazioni UEFA: considerato che all'Olimpico di Kiev ne vanno 70mila, contro la Vecchia Signora ve ne saranno 21 mila appunto. Tutti locali, perché anche la confederazione europea non consente di accogliere tifosi della squadra ospite.