La sfida di stasera tra Juve e Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, potrebbe finire ai calci di rigore in caso di parità entro i novanta minuti e successivi supplementari. Si trasformerebbe in una sfida tra pararigori: sia Szczesny che Onana, infatti, hanno nelle corde l’istinto contro il tiro dagli undici metri. Con il polacco non nuovo a rendersi decisivo da quando difende la porta bianconera.

La squadra di Allegri si è esercitata sui rigori nel corso della rifinitura mattutina. I prescelti nella lista potrebbero essere Cristiano Ronaldo, Dybala, Pjanic. Emre Can e Bernardeschi.