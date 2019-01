Juve, Allegri: "Buona vittoria, dato significato a un trofeo importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commenta il trionfo della sua squadra in Supercoppa ai microfoni di JTV.

Decimo trofeo sulla panchina della Juventus, cifra tonda. Una bella vittoria quella di stasera... "Una bella vittoria perché abbiamo portato a casa il primo trofeo della stagione, contro un buon Milan che ci ha messo in difficoltà e ha fatto una buona partita. Noi nella prima mezz'ora abbiamo fatto bene, poi il primo tempo è scivolato via così. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni sfavorevoli in ripartenza su qualche pallone perso, poi una volta passati in vantaggio potevamo gestire meglio, ma più che gestire cercare di andare a fare il secondo gol in modo diverso, con meno fretta, con più velocità e lucidità".

Che vittoria è per lei e per la squadra? "Una bella vittoria perché abbiamo dato un significato a questo trofeo molto importante, molto alto. Tra l'altro dopo la sosta abbiamo giocato già due partite da dentro e fuori, a Bologna e stasera. Ora dobbiamo riprendere bene in campionato e poi rituffarci in Coppa Italia per cercare di arrivare in semifinale. Sono tutti preparativi per la Champions, è stato un buon test, un test importante, bisogna migliorare la condizione, ma soprattutto migliorare anche a livello di gioco, soprattutto in certi momenti di gioco, capire cosa si deve e cosa non si deve fare".

Ronaldo quando vede una gara secca, una Coppa da alzare a bordo campo, mette lo zampino. "Ha fatto un bellissimo gol, ha dato una bellissima palla a Pjanic, prima era una palla più facile e Miralem l'aveva sbagliata. Sono giocatori straordinari che in partite secche fanno la differenza".

Che giorni sono stati a Gedda? Che accoglienza ha trovato? "Abbiamo trovato una bellissima accoglienza, siamo stati molto bene. Stasera abbiamo giocato davanti a una cornice di pubblico impressionante, 60mila persone, questo fa sì che trovi anche degli stimoli diversi. Quindi c'è da ringraziare tutti quelli che ci hanno accolto, i tifosi che ci hanno fatto sentire l'importanza di questa partita anche se lo sapevamo. Quindi siamo stati bene".

Lei dà sempre meriti ai giocatori, ma in panchina c'è lei e continua a portare trofei. "In panchina ci sono io, ma in campo vanno i giocatori che sono la cosa più importante (ride, ndr)".