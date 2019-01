Juve, Allegri: "Dybala è sulla strada giusta. Diventerà un grandissimo"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a JTV dopo il successo per 3-0 sul Chievo: "Non era né facile né scontata, le partite vanno vinte sul campo. E stasera di nuovo la squadra ha dimostrato grande serietà, grande rispetto dell'avversario, facendo una buona partita. Abbiamo creato molto, abbiamo concesso solo un colpo di testa al 70'. Abbiamo sbagliato un rigore. Direi che è stata una bella prestazione. La crescita di Emre Can? In crescita lui, sono in crescita tutti, sono molto contento di come ha fatto la squadra, di come ha fatto Emre, di come ha fatto Douglas e direi che è stata anche una bellissima partita da parte di Paulo Dybala, che nonostante non abbia trovato il gol ha deliziato con grandi giocate, ha fatto un assist meraviglioso. Lui deve stare molto sereno perché la sua strada è questa, su cui deve lavorare. Nel momento in cui sarà meno ossessionato dal gol, troverà anche quello. Avevo chiesto aggressività, rispetto dell'avversario e anche grande qualità di gioco? Qualità perché siamo stati bravi ad allargare il gioco, potevamo fare meglio in alcune situazioni, senza verticalizzare troppo perché abbiamo perso qualche palla di troppo, soprattutto quando dentro l'area non c'era nessuno. Quindi bisognava essere bravi come nella situazione del secondo gol, portare più gente vicino alla porta e qualcuno dentro l'area con più passaggi. Più felice di Douglas Costa, Emre Can o Dybala? Di tutti, ma ripeto: Paulo ha iniziato un percorso con Mandzukic e Ronaldo e lui dietro, quello che secondo me sarà il suo futuro. Rimarrà un giocatore da 10-12 gol a campionato perché davanti alla porta resta micidiale, però diventerà uomo assist, anche stasera ha dato un bellissimo assist a Ronaldo quando ha tirato fuori. Lui deve continuare a credere in quello che sta facendo perché sta facendo delle partite importanti".