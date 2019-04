Juve, Allegri: "Iniziare la prossima stagione in scadenza? Non si sa mai..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è tornato a parlare del suo futuro nel corso della conferenza stampa odierna. "Ho ancora un anno di contratto. Iniziare in scadenza? Non si sa mai... Non ho parlato di niente con Agnelli, una volta chiuso il capitolo Scudetto serve festeggiare. Va festeggiato, è un traguardo arrivato dopo sacrificio nelle difficoltà di un'annata fatta di infortuni, ko strani. E' una grande stagione, in caso di vittoria, il 50% di trofei a casa non è male. Poi, dopo, il dispiacere di essere usciti in Coppa è normale ci sia".