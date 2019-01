Juve, Allegri priorità. Zidane piano B, Deschamps sullo sfondo

© foto di Imago/Image Sport

Il rinnovo di Max Allegri è la priorità in casa Juventus. Tuttavia la Vecchia Signora ha anche un piano B. Tuttosport scrive che Zinedine Zidane rappresenta l'alternativa più valida qualora l'attuale allenatore dovesse salutare i bianconeri. A complicare i piani, nel caso di divorzio - attualmente improbabile - con Allegri, per arrivare a Zidane potrebbe essere la concorrenza: il Manchester United resta alla finestra, così come il Real Madrid con il presidente Florentino Perez che potrebbe spingere per il ritorno di Zizou alla Casa Blanca vista la situazione quasi drammatica delle merengues nella Liga. Alle spalle dell'ex fantasista juventino, che vanta ottimi rapporti con Andrea Agnelli, c'è anche Didier Deschamps che da Dubai (in occasione dei Globe Soccer Awards) non ha escluso un ritorno a Torino dopo l'avventura in panchina nell'anno della Serie B.