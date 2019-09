Juve, astinenza Atletico. In casa dei Colchoners senza vittorie dal 1964

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il punto di ieri, seppur amaro vista la rimonta subita sul finire della partita, è il primo conquistato dalla Juventus in casa dell'Atletico Madrid nel recente passato. Statistiche alla mano, infatti, l'ultima volta che i bianconeri hanno strappato una vittoria sul campo dei Colchoneros correva l'anno 1964 e le due formazioni si affrontavano per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA. Nell'1-2 finale andarono a segno per i bianconeri Dell'Omodarme e Menichelli. Sigillo biancorossi di Beitia.