Juve-Atletico, riallacciati i contatti per Alvaro Morata. Lo spagnolo spinge per il trasferimento

"Non c'è una situazione Dzeko, direi piuttosto una situazione relativa all'attaccante per la Juventus". Fabio Paratici, ieri sera, ha rimesso tutto in discussione: se Edin Dzeko resta la prima scelta dei bianconeri, nelle ultime ore sono stati riallacciati i contatti anche per le alternative. Come Olivier Giroud del Chelsea o Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. La Juve non vuole (e non può) più aspettare per il suo nuovo centravanti.

La novità, oltre alla possibile apertura dei colchoneros al trasferimento in prestito del classe '92, è però la volontà chiara del giocatore. Morata, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe infatti espressamente indicato al suo entourage che desidera tornare a vestirsi di bianconero. La Vecchia Signora, insomma, oggi è la sua priorità, anche se il suo futuro resta in mano all'Atleti. Che nelle prossime ore potrebbe prendere Luis Suarez dal Barcellona e cedere proprio l'ex Chelsea piuttosto che Diego Costa, più difficile da piazzare in questa finestra di mercato.