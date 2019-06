Juve, aumentano le sensazioni positive per De Ligt: ingaggio da record

Fonte: inviato a Torino

© foto di Imago/Image Sport

Da un record a un altro. L’arrivo di De Ligt potrebbe rappresentare il colpo dell’estate bianconera, ma anche far registrare un paio di record che avvicinano ulteriormente la Juventus ai top club europei che possono contare su budget ben più ricchi. Il giovane difensore dell’Ajax, infatti, balzerebbe in cima alla lista dei più pagati all’interno dello spogliatoio.

Dopo Ronaldo – inquadrato con un ingaggio monstre di circa trenta milioni di euro – De Ligt sarebbe il primo giocatore a doppia cifra dell’epoca juventina in euro: l’ingaggio di circa dodici milioni (compreso di bonus) difficilmente scenderebbe al di sotto dei dieci.

L’altra grande novità sarebbe rappresentata dalla clausola rescissoria, mai utilizzata finora sui giocatori bianconeri. Era un vecchio pallino di Marotta concedere ai tesserati la piena libertà di cambiare maglia, e dunque trattare l’eventuale cessione senza un prezzo prestabilito. In questo caso, però, si parla di un giovane talento che ha già messo in luce le sue qualità, di un campione destinato ad avere ancora tanto mercato in futuro, la clausola potrebbe essere la giusta garanzia per ambo le parti.

La regia di Mino Raiola rassicura abbastanza, il lavoro diplomatico di Pavel Nedved appare deciso. Cristiano Ronaldo diede probabilmente il via all’assalto decisivo (qualche settimana fa) invitando il giocatore a vestire la maglia bianconera. D’altronde tra i colpi dell’estate ci si può anche capire meglio: dopo CR7 l’anno scorso, questa volta è De Ligt il colpo dell’estate.