Emre Can fuori dalla lista Champions: un mal di pancia che la Juventus deve gestire. Come il Barcellona ha da fare i conti con quello di Ivan Rakitic, ai ferri corti col club catalano. Ne scrive Tuttosport: bianconeri e blaugrana, dopo i fitti contatti di fine mercato, starebbero lavorando a un clamoroso scambio già per gennaio. Il problema? Per inserire Rakitic in lista, la Juve dovrebbe comunque cedere anche un altro centrocampista.