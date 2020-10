Juve-Barcellona, Morata e gli altri: chi c'era già nella finale di Berlino, l'ultima di Pirlo

Cinque anni dopo, Andrea Pirlo ritroverà stasera il Barcellona da avversario. Questa volta da allenatore, perché nel 2015 il Maestro sfidò i catalani nella finale di Champions League di Berlino, la sua ultima presenza con la maglia della Juventus. Chi c'era con lui e c'è ancora oggi? Nelle file bianconere, anzitutto, Alvaro Morata: lo spagnolo, che partirà titolare oggi, andò anche a segno. Con lui dovrebbe partire dal primo minuto anche Leonardo Bonucci, mentre si siederà in panchina Gianluigi Buffon. Era assente nel 2015 e sarà assente anche oggi Giorgio Chiellini, sempre per infortunio. Out stasera per squalifica Gerard Piqué, nel Barcellona giocheranno Lionel Messi, Jordi Alba e, dalla panchina, Sergio Busquets, tutti in campo all'Olympiastadion. C'era anche Marc-André ter Stegen, altro assente di oggi.