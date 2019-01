© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha prelevato Martin Caceres dalla Lazio, mentre a giugno saluterà Andrea Barzagli. Tuttosport scrive che, per questo, il ds Fabio Paratici lavora per un grande colpo estivo: nel mirino c'è Matthijs de Ligt dell'Ajax, marcato comunque dai top club europei. Per questo i bianconeri continuano a seguire Cristian Romero del Genoa, oltre Stefan Savic dell'Atletico Madrid, Ruben Dias del Benfica e Nikola Milenkovic della Fiorentina.