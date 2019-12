© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Maurizio Sarri in vista della gara contro l'Udinese di domenica. Secondo quanto riportato da Tuttosport il tecnico bianconero potrà infatti tornare a puntare su Rodrigo Bentancur che dopo l'infortunio al ginocchio patito sabato scorso a Roma ha bruciato le tappe e sarà a disposizione. Ottimo per la Vecchia Signora, visto che lo stesso Sarri dovrà sostituire lo squalificato Pjanic.