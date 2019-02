© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi ha analizzato il k.o. esterno della Juventus contro l'Atlético ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato con una squadra forte come l'Atletico, purtroppo non è andata come speravamo, ma fortunatamente gli ottavi si giocano in centottanta minuti. Siamo una squadra forte, ci sarà da fare meglio al ritorno e ci sarà soprattutto da non commettere più gli errori commessi stasera. È un risultato importante per loro ma è ancora ribaltabile, abbiamo ancora novanta minuti davanti ai nostri tifosi. Le palle inattive sono state preparate molto bene, ma sappiamo che la partita è diversa, sono dettagli e purtroppo stasera sono andati a nostro sfavore. Abbiamo preso due gol uguali, su due rimpalli, la palla è rimasta lì e l'hanno buttata dentro. Quando si prende gol c'è sempre una disattenzione, qualcosa è andato storto per forza. Sappiamo che sono molto forti sulle palle inattive, sono dettagli che sono andati contro di noi, lo ripeto. Abbiamo il ritorno per rimanere dentro questa Champions. Siamo molto concentrati, c'è amarezza e delusione, ma sappiamo che ci sono ancora novanta minuti da affrontare, è questo su cui bisogna andare con il pensiero, con tutto quello che abbiamo dentro".