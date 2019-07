© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la preparazione dei bianconeri, giunti al terzo giorno di lavoro e a una settimana esatta dalla partenza per l’Asia. La Juve anche oggi ha lavorato sia al mattino che al pomeriggio: nella prima sessione di giornata la squadra si è concentrata sulla preparazione atletica e, divisa in gruppi, ha poi lavorato sulla tattica agli ordini di Mister Sarri. Tanto pallone e concentrazione sugli schemi anche nella seconda seduta, svoltasi invece nel pomeriggio. Domani, sabato, un solo allenamento in programma per i bianconeri, al mattino. Al gruppo si aggiungeranno Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi.