Juve, Buffon e Dybala dal 1'? Sarri: "In Italia c'è la fissa del turnover"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buffon e Dybala in campo dal primo minuto contro il Verona? In conferenza stampa il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, non promette stravolgimenti, anzi: "Vediamo la situazione, perché dobbiamo preparare una partita con un solo allenamento. Vediamo com'è la situazione e poi prendiamo le decisioni conseguenti. Se la rotazione sarà ristretta perché tutti sono in condizione o meno. Io penso che in Italia abbiamo la fissa del turnover, sono stato in Inghilterra e vedi squadre che fanno la stagione con 14 giocatori. Da noi questo è impensabile, ma il dispendio di forze è più a livello mentale che fisico. Vediamo la situazione, qualche cambiamento verrà fuori. Chi? Preferire dirlo prima ai giocatori".