Juve, Buffon non ha fretta di smettere: discuterà con Agnelli il rinnovo

Gianluigi Buffon non ha fretta di smettere. Lo scrive Tuttosport, secondo cui il portiere della Juventus, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza a fine stagione, starebbe valutando di non concludere la sua carriera nel 2020, ma di andare avanti per un altro. Si sente in forma, pronto a raccogliere nuove sfide. E desideroso di continuare, con la Juventus.

Il rinnovo non è da scartare. La decisione sarà presa con calma, senza fretta. Ma di concerto con Andrea Agnelli, presidente e anche amico dell'estremo difensore carrarese. Rispetto a un paio di stagioni la posizione del club è evidentemente cambiata (complice un contratto tre volte più leggero a livello di ingaggio). Quanto a Buffon, che a gennaio compirà 42 anni, sarebbe sempre meno intrigato dall'idea di trasferirsi nuovamente all'estero, magari verso destinazioni esotiche. E quindi molto più propenso ad andare avanti con la Vecchia Signora.