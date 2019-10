Juve, c'è un nuovo feeling con Dybala: primi contatti per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche incomprensione in estate, ora un amore che sembra nuovamente sbocciata. Storia recente, di Paulo Dybala e della Juventus. Dopo la possibile cessione in estate, scrive Tuttosport, è già iniziata l'operazione rinnovo. Perché, complice la rete all'Inter, arrivata al culmine di una serie di prestazioni in crescendo, l'argentino si è ripreso i bianconeri, a tutto tondo.

Primi contatti. Quelli tra Jorge Antun, agente della Joya, e Fabio Paratici, ds della Vecchia Signora. Nulla di urgente: il contratto attuale è in scadenza soltanto nel 2022, ma questi approcci serviranno a impostare la trattativa e anche a togliere qualche ruggine portata dalle tante voci estive. Nelle intenzioni delle parti, comunque l'accordo dovrebbe essere allungato fino al 2024. Complice, ovviamente, il ruolo da nuovo protagonista che Sarri pare aver assegnato al 10 della sua Juve.