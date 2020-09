Juve, caccia al 9: Suarez è un affare caldo. Ma Dzeko rassicurato dalla preferenza di Pirlo

La Juventus gioca su due fronti per l'attacco. Da un lato c'è Edin Dzeko, dall'altro Luis Suarez. E, se con l'uruguaiano la trattativa prosegue di buona lena, grazie a un'intesa di massima sull'ingaggio ma legata alla non semplice risoluzione col Barcellona, il bosniaco potrebbe avere dalla sua un fattore decisivo, nella corsa alla maglia numero 9 bianconera. Secondo Tuttosport, infatti, a rassicurarlo vi sarebbe la preferenza di Andrea Pirlo, che considera Dzeko più adatto a giocare con Cristiano Ronaldo e in generale a sposarsi col gioco della sua Juventus. Non ultimo, il Maestro vorrebbe il suo nuovo centravanti a disposizione entro l'inizio del prossimo campionato. E il tempo scorre.