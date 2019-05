Juve, caccia al dopo Cancelo: tre profili low cost per i bianconeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se Ferland Mendy dell'OL è il nome più gettonato in casa Juve in caso di eventuale cessione di Alex Sandro, sull'altro versante della retroguardia ci sono meno certezze. Joao Cancelo è inseguito dai due club di Manchester, col City fresco campione della Premier in vantaggio, e la società bianconera per una sua eventuale sostituzione sta valutando numerosi profili. Considerando la presenza in rosa di elementi già utilizzabili nel ruolo di terzino destro quali De Sciglio, Spinazzola e Cuadrado la dirigenza della Juve, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe prendendo in esame anche alcune soluzioni low cost come Thomas Meunier del PSG, Cristiano Piccini del Valencia e Matteo Darmian in scadenza con il Manchester United.