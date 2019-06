Juve, caccia al vice: più Reina di Navas per il ruolo di numero 12

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepe Reina diventa un'idea concreta per la porta della Juventus, ovviamente come ruolo di secondo portiere. I bianconeri, scrive Tuttosport, sono alle prese col post-Perin e lo spagnolo del Milan al momento sarebbe più che in pole position. Ha esperienza internazionale e conosce il gioco di Sarri, nonostante il passato al Napoli non ha chiuso al bianconero. Costa meno di Keylor Navas: anche il portiere costaricano è in uscita dal suo club attuale (il Real Madrid), ma guadagna più di 4 milioni di euro a stagione.