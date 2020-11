Juve, caccia alla prima vittoria in un big match. E Chiellini si ferma di nuovo

Juventus contro Lazio, Andrea Pirlo contro Simone Inzaghi. Alle 12:30, nel lunch match della 7ª giornata di Serie A, secondo big match italiano della carriera di Andrea Pirlo dopo il primo, sempre a Roma, contro i giallorossi e quello vinto a tavolino contro il Napoli. Difficile ma entusiasmante, queste le caratteristiche della gara a detta dell’allenatore bianconero: “Abbiamo immaginato il loro classico 3-5-2 con una difesa accorta. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i loro attaccanti e con Milinkovic-Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco tecnicamente per non dare il via ai loro contropiedi”. L’importanza dei tre punti per portare a casa il primo big match, chiudere con un sorriso il ciclo di incontri da una sosta all'altra e affrontare con serenità la pausa delle nazionali, alla quale non parteciperà Giorgio Chiellini.

CHIELLINI, ALTRO STOP - Nuovo infortunio per il difensore dell’Italia e della Juve. Il capitano bianconero, rientrato in campo lo scorso mercoledì con il Ferencvaros dopo lo stop contro la Dinamo Kiev del 20 ottobre per un problema alla coscia destra, è costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca: nell’allenamento di rifinitura svolto ieri il numero 3 ha accusato un nuovo fastidio muscolare, questa volta alla coscia sinistra, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni con i consueti esami strumentali. Niente Nazionale dunque per Chiellini che resterà a Torino per rimettersi a disposizione di Pirlo il prima possibile. Quella con la Lazio sarà la quinta partita saltata sulle 9 totali affrontate dalla Vecchia Signora: delle 4 presenze, una da poco più di un quarto d’ora (la succitata sfida di Kiev), due da 90 minuti e una da circa 83. Al suo posto convocato il centrale rumeno dell’Under 23 Radu Dragusin negativizzatosi solo due giorni fa: classe 2002, roccioso, nel giro della seconda squadra già dalla scorsa stagione. Uno di quelli dal futuro assicurato e da tenere sottocchio.

MORATA+RONALDO - Senza Chiellini e con l’assenza di De Ligt e Alex Sandro (torneranno a disposizione dopo la sosta), scelte obbligate per Andrea Pirlo nella zona difensiva della sua squadra. Coppia centrale composta da Bonucci e Demiral con Cuadrado a destra e Danilo a sinistra a proteggere Szczesny dalle scorribande di Milinkovic-Savic e compagni. Al fianco di Cristiano Ronaldo, che torna dal primo munto anche in Serie A, intoccabile Morata di cui ha parlato lo stesso Pirlo: “È sempre al centro del gioco, si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che di finalizzazione. Abbiamo puntato tanto su di lui”. Verso la panchina Dybala, qualche dubbio in più in mezzo al campo: le prove di formazione spingono verso la coppia Bentancur-Rabiot con McKennie, sostituto dell’indisponibile Ramsey, e uno fra Chiesa e Kulusevski. Con l’ex viola lo statunitense rimarrebbe a destra, con lo svedese slitterebbe sulla sinistra. Tante prove ma un solo obiettivo: avere la meglio della Lazio che lo scorso anno ha creato più di un grattacapo ai bianconeri.