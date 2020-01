Juve, Cagliari e la sfortunata avventura lontano dalla Croazia di Pjaca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione dell'esplosione, in patria, di Marko Pjaca, prossimo al passaggio in prestito con diritto di riscatto al Cagliari dalla Juventus, è stata la 2015/2016. Dopo quella precedente, ancora in doppia cifra a fine anno, tante gare giocate, prestazioni da talento vero. La Juventus non si lascia scappare l'occasione: 20 milioni alla Dinamo Zagabria, 5 anni di contratto e maglia numero 20. Dall'infortunio del marzo 2017 con la Nazionale, però, Pjaca non è più tornato. Il bottino delle ultime stagioni è un disastro, tra assenze, infortuni, esclusioni. Quella di Cagliari, nonostante Pjaca abbia solo venticinque anni da compiere il 6 maggio, sembra l'ultima occasione. Dopo aver praticamente sempre steccato lontano dalla sua Croazia.

Stagione 2015/2016 - Dinamo Zagabria

Partite: 42 (28 campionato croato, 6 Champions League, 6 qualificazioni Champions League, 2 coppa croata)

Minuti: 2924

Gol: 12

Stagione 2016/2017 - Dinamo Zagabria, Juventus

Partite: 22 (14 Serie A, 4 Champions League, 2 Coppa Italia, 1 qualificazioni Champions League, 1 Campionato croato)

Minuti: 721

Gol: 3

Stagione 2017/2018 - Schalke 04

Partite: 9 (7 Bundesliga, 2 DFB Pokal)

Minuti: 387

Gol: 2

Stagione 2018/2019 - Fiorentina

Partite: 19 (19 Serie A)

Minuti: 744

Gol: 1

Stagione 2019/2020 - Juventus

Partite: 1 (1 Coppa Italia)

Minuti: 15

Gol: 0