Juve campione con 38 gol subiti: non è la peggior difesa da Scudetto di sempre

Vince la miglior difesa, ancora una volta. Ma quanti gol subiti, per la Juventus ancora campione d'Italia. I bianconeri di Maurizio Sarri, infatti, hanno aritmeticamente vinto lo scudetto con ben 38 reti al passivo. In questo momento, è comunque il miglior dato del campionato, a conferma del fatto che il tricolore vada a chi prende meno reti. Ma nella storia recente dell'Italia calcistica è pur sempre la squadra vincitrice del titolo più battuta.

I precedenti: bisogna tornare agli anni '50. Dalla reintroduzione delle 20 squadre in Serie A (stagione 2005-2006), nessuna vincitrice dello Scudetto ha infatti mai incassato tanti gol quanti questa Juve. Le più "bucate" sono state infatti due Inter: quella di Mancini nel 2006-2007 e quella di Mourinho nel 2009-2010. 34 gol subiti in entrambi i casi. Per trovare una squadra che abbia subito più reti di questa Juve, invece, bisogna risalire a metà '900. Nella stagione 1950/51, infatti, il Milan si laureò campione con 39 reti subite (abbiamo preso in esame solo i campionati con 20 squadre). Nel 1949/50, invece, a vincere fu la Juventus, con 43 gol al passivo. Un "primato" che Sarri e i suoi, prevedibilmente, non hanno grande interesse a battere. Ma c'è ancora tempo.