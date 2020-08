Juve, Chiellini part time: il capitano punta Lisbona. Con Lione ancora Bonucci-De Ligt

Douglas Costa e Sami Khedira out, Giorgio Chiellini in. È questo il borsino della Juventus che si appresta a ricominciare il proprio cammino in Champions League, a partire dalla gara di ritorno contro il Lione, in programma venerdì (1-0 per i francesi all'andata). Secondo quanto riferito da Tuttosport, il brasiliano e il tedesco non saranno a disposizione di Maurizio Sarri, neanche in caso di passaggio del turno e quindi accesso alla final 8 di Lisbona. Discorso diverso per il difensore centrale: sarà già disponibile contro il Lione, ma non per tutta la partita. Ne potrebbe garantire al massimo uno spezzone, nell'ottica di un completo recupero nella lunga trasferta portoghese. Contro Depay e Dembele (coppia d'attacco del Lione di Garcia), toccherà così ancora una volta a Bonucci e De Ligt guidare la retroguardia della Vecchia Signora.