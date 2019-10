Juve, Chiellini: "Rientro a febbraio-marzo. Per Euro2020 sarò riposato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Febbraio, marzo... dipende". Risponde così il capitano della Juventus Giorgio Chiellini alla domanda sul possibile rientro in campo. Il capitano della Juventus ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando tutti i temi dell'attualità personale e bianconera: "Sono felice di vivere la sfortuna dell'infortunio adesso, così all'Europeo arriverò riposato", ammette. Quindi l'argomento si sposta, inevitabilmente, sul percorso europeo della Juventus negli ultimi anni: "In Europa ci è mancata la capacità di gestire le finali. Il vero rimpianto è la gara con l'Ajax, ma non è finita...".