Juve, Chiellini: "Rugani è affidabile, non ha bisogno dei miei consigli su Ibrahimovic"

vedi letture

La Juventus affronta il Milan a San Siro per consolidare il primato in classifica. Nel corso del pre-partita, il difensore bianconero Giorgio Chiellini si è così espresso ai microfoni di DAZN: "Rugani è un giocatore affidabile, sono certo che farà bene. Non ha bisogno dei miei consigli su Ibrahimovic, è cresciuto con noi in questi anni, e le grandi partite le ha sempre vissute da protagonista".