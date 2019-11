Juve, Chiellini tra i dieci migliori calciatori al mondo è segno di grandezza

Fonte: inviato a Torino

C’è anche Giorgio Chiellini nella top dei giocatori in corsa per aggiudicarsi il Golden Foot 2019. E la notizia non va presa sottogamba: perché quando si dice che Cristiano Ronaldo è una stella in un gruppo di campioni assoluti, il confronto dev’essere tanto chiaro quanto percepibile. Il capitano bianconero ha ereditato la fascia da un altro monumento del calcio mondiale, quel Gianluigi Buffon che ha ritrovato con grande entusiasmo la scorsa estate nello spogliatoio. Giusto per dare l’idea di quanto la lista dei campioni riconoscibili e riconosciuti sia facilmente estendibile.

Da juventino, oltre che fuoriclasse autentico, CR7 ieri ha chiuso le polemiche sollevate dopo la sfuriata di domenica scorsa sulla sostituzione in Juve-Milan. Il portoghese è tornato alla carica con un messaggio sui social che conferma l’attaccamento al progetto bianconero: “Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine” ha scritto, prima di raggiungere la Nazionale portoghese con la quale ha in programma due gare. In questo senso, la grande preoccupazione del club – che non farà alcuna multa al giocatore per aver lasciato lo Stadium poco prima della conclusione del match con i rossoneri – è legata proprio alle condizioni fisiche non perfette descritte da Sarri.

Forfait in Nazionale all’ultima ora per Matuidi. Dopo la prima visita di domenica notte al J Medical, che aveva scongiurato una frattura a una costola, il quadro è stato completato ieri mattina con una risonanza magnetica cui ha assistito anche un medico della Federazione francese, che ha rilevato una frattura della cartilagine della decima costa. Uno stop che avrà necessità di riposo e pazienza, difficile insomma che il centrocampista possa tornare a lavorare da giovedì alla Continassa, quando riprenderanno gli allenamenti per chi non è andato in Nazionale.

Le attenzioni degli addetti ai lavori ieri sera si sono spostate in Sudamerica, per il Mondiale Under 17, che ha visto impegnati ben quattro giovani della Juve Primavera più alcuni giovani di proprietà in prestito. L’Italia è stata eliminata ai quarti dal Brasile, malgrado una buona prestazione di Tongya, in azzurro insieme a Riccio, oltre che Lamanna (in prestito alla Cremonese) e Brentan (alla Sampdoria). Nell’altra sfida ravvicinata tra juventini, invece, la Francia di Ahamada ha avuto la meglio sulla Spagna di Pablo Moreno. Ad ogni modo una bella esperienza per tutti, che tornerà utile nel corso della stagione nel club, sotto la guida di Zauli.