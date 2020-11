Juve, col Ferencvaros per gli ottavi di finale. Stop Demiral, torna titolare Alex Sandro

Proseguire il percorso di crescita e chiudere in maniera definitiva il discorso riguardante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Questi i due principali obiettivi in casa Juventus per la sfida di questa sera alle 21 nel freddo, sia per l’assenza del pubblico che per le bassissime temperature previste, teatro dell’Allianz Stadium contro gli ungheresi del Ferencvaros. “All'andata ci hanno messo in difficoltà ed esprimono un buon calcio. Dovremo fare attenzione e cercare di portare a casa i tre punti, sarà una partita decisiva per chiudere il discorso qualificazione”, ha raccontato Andrea Pirlo nella giornata di vigilia. Vigilia in cui c’è stato spazio anche per una battuta di Szczesny, che riprenderà il suo posto tra i pali: “Si è creato un bel rapporto con il mister. Poi adesso ho un po' paura a parlare di lui avendolo qui di fianco: se dico una parola sbagliata domani fa giocare Pinsoglio”. Contro i ragazzi allenati da Rebrov la Juve va a caccia del passaggio al turno successivo a due giornate dalla fine del girone: con una vittoria bianconera e col Barcellona a punti sul campo della Dinamo Kiev, sarebbe qualificazione aritmetica,

SI FERMA DEMIRAL - La notizia della giornata di ieri però è un nuovo stop tra i centrali di difesa: dopo Chiellini e Bonucci, alza bandiera bianca per i prossimi dieci giorni anche Merih Demiral che tanto bene aveva impressionato in coppia con De Ligt contro il Cagliari. E proprio nel finale di gara contro i sardi il difensore turco ha rimediato un’elongazione del muscolo ileopsoas di destra: per lui niente Ferencvaros, ma anche indisponibile per Benevento e per la Dinamo Kiev con obiettivo fissato per il rientro nel derby della Mole contro il Torino del prossimo 5 dicembre. Un'assenza particolarmente pesante considerato il timing e l'avvio del progetto DDD (Demiral-De Ligt-Danilo) che Pirlo ha in mente. Senza di lui scelte obbligate per quanto riguarda la linea difensiva come confermato dallo stesso Pirlo: “Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro che torna nella posizione di terzino”.

ANCORA BERNA, SÌ DYBALA - Detto della difesa composta da Cuadrado, Danilo, De Ligt e Alex Sandro a proteggere Szczesny, l’allenatore bianconero ha studiato qualche cambio rispetto alla sfida contro il Cagliari per avere la meglio del Ferencvaros. “Bernardeschi ha fatto bene ed è possibile che abbia un’altra occasione da titolare”, così il tecnico di Madama che nella giornata di ieri ha testato nuovamente il carrarino da esterno mancino, con l’americano McKennie sul versante opposto favorito su un Kulusevski impiegato più volte fra club e nazionale in questo avvio di stagione. Verso la conferma Arthur in mezzo al campo, cambia invece lo scudiero del brasiliano con Bentancur pronto a concedere un turno di riposo a Rabiot e chiamato a rilevarne i compiti. Al fianco del confermatissimo Ronaldo, verso una chance da titolare Paulo Dybala per mettere minuti nelle gambe, dopo aver smaltito le problematiche urogenitali, e dar fiato a Morata. E la Joya è chiamata a dare una risposta delle sue e, Dinamo Kiev permettendo, regalare la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo alla sua Juventus.