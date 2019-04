Juve, come cambia la formazione senza Chiellini: da 3-4-1-2 a 4-3-3 puro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due ipotesi di formazione per la Juventus per la gara di domani contro l'Ajax in Champions League, riportate da Tuttosport. Tutto dipende dalla disponibilità o meno di Giorgio Chiellini, compreso il modulo che potrebbe anche essere un 3-4-1-2. Le ultime dicono comunque che il capitano molto difficilmente sarà convocato per la sfida di domani: come cambia la Juve in Champions senza Chiellini?

Juventus con Chiellini - Nella sfida contro l'Atletico Madrid la linea difensiva fu di fatto molto flessibile, con Emre Can ad agire come terzo di difesa a destra e gli esterni molto più alti. In quel caso Bernardeschi era molto più libero di svariare, quasi come un trequartista: Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo.

Juventus senza Chiellini - Domani le cose saranno diverse, visto che il capitano difficilmente sarà della partita, e per questo motivo Allegri è orientato a mettere in campo i suoi con il 4-3-3: Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can (Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.