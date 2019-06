Juve, con Cancelo ai saluti i bianconeri pensano al colpo Marcelo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Cancelo ai saluti, Marcelo in entrata. Dovrebbe essere questo il domino sulle fasce della Juventus, aspettando Sarri che potrebbe portare con sé Emerson Palmieri ed Elseid Hysaj. Con il portoghese sempre più vicino al Manchester City, secondo Tuttosport i bianconeri sono pronti a virare sul mancino brasiliano.

Il Real Madrid ha annunciato Mendy. Terzino sinistro del Lione, chiude evidentemente spazi per Marcelo. Che non ha mai nascosto, per le vie brevi, di voler raggiungere CR7 a Torino. Molto dipenderà dalle merengues: se il Real farà sconti sul costo del cartellino, la Vecchia Signora potrà affondare il grande colpo sulla fascia sinistra.