Juve, con Icardi al Napoli Milik sarà bianconero: Bernardeschi possibile contropartita

vedi letture

Valzer degli attaccanti sull'asse Parigi-Napoli-Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport Mauro Icardi potrebbe infatti diventare un giocatore del Napoli e a quel punto per la Juventus sarebbe più semplice arrivare ad Arkadiusz Milik, nome in pole per l'attacco bianconeri. Paratici insiste per il polacco: Bernardeschi e Romero sono possibili contropartite.