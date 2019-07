Juve, CR7: "Felice di giocare con Buffon, è il miglior portiere al mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Marca, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato così del suo nuovo compagno di squadra Gianluigi Buffon: "Lo ammiro molto, mi ha detto che è contento di poter giocare con me dopo le tante sfide da avversari in carriera. Anche io lo sono, Buffon è uno dei migliori portieri al mondo, se non il migliore. Lui e Casillas resteranno per sempre nella storia del calcio. Buffon è un uomo da cinque stelle".