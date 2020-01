Juve, Cuadrado e Dybala chiamano Pogba: Higuain apprezza il francese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre amici juventini per convincerlo a tornare. Tuttosport oggi in edicola parla di Paul Pogba e del suo possibile futuro in bianconero, con Cuadrado e Dybala che continuano a essere in contatto costante con il francese, anche dopo il suo addio. Anche Higuain dalla parte dei suoi due compagni di squadra: "Sarebbe il benvenuto".