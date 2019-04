© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Juve-Torino è una sfida segnata, anche, da Juan Cuadrado. Nel 2015 il colombiano fu grande protagonista, regalando il Derby della Mole ai bianconeri all'ultimo minuto col suo 2-1. A pochi giorni dalla stracittadina, ne ha parlato a Sky Sport 24: "È stata un’emozione bellissima sentire il boato della gente, poi farlo in quel minuto della partita è stato fantastico. È un grande ricordo e spero ci sarà la possibilità di ripetermi venerdì, anche se quello che conta è vincere.

Motivati per il derby? Lo siamo, molto. Scenderemo in campo con la stessa voglia di far risultato di sempre, e vogliamo sempre portare in alto la Juve. Questo è lo spirito della Juve: la continua voglia di vincere".