"Ho ancora un anno di contratto e spero di restare". Nell'intervista a Sky Sport 24, Juan Cuadrado ha così parlato del suo futuro. Il colombiano è legato alla Juventus fino al 2020: al momento, non si registrano trattative per il rinnnovo, mentre la pista estera è calda, con estimatori tra Spagna e Inghilterra. In Italia, invece, ci pensa il Milan. Molto dipenderà anche dal futuro di Allegri, grande estimatore dell'ex Lecce e Fiorentina per la sua duttilità tattica.