Juve, da Trincao a Joao Felix: gli occhi sulle stelline portoghesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi della scuderia Jorge Mendes per la Juventus. Un rapporto solido e stabile: Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, poi l'obiettivo James Rodriguez ma non soltanto. La Juventus osserva Francisco Trincao del Braga e Jota del Benfica. Poi la stellina assoluta del calcio lusitano: Joao Felix, diciannovenne con clausola rescissoria da 60 milioni di euro.