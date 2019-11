Juve, dal Portogallo: Perin di nuovo nel mirino del Benfica

Si torna a parlare di Mattia Perin in casa Benfica. Come si legge sulla prima pagina del quotidiano portoghese A Bola il portiere della Juventus, che già la scorsa estate è stato ad un passo dal club lusitano salvo poi non superare i test medici, pare essere tornato nel mirino in vista di gennaio. "Il giocatore - si legge - farà nuovi test e se tutto andrà come previsto la trattativa andrà avanti: 15 milioni di euro più Joao Ferreira come contropartita tecnica".