Juve, De Ligt: "A Torino sto bene, spero di poterci restare a lungo"

Vincitore del Trofeo Kopa 2019, istituito da France Football (giunto alla seconda edizione) per premiare il miglior giocatore under 21, Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, è stato intervistato dal sito ufficiale del club bianconero. Queste le sue parole: "Ovviamente sono molto felice. E' un premio nuovo che è stato assegnato per la prima volta lo scorso anno. E a vincere la prima edizione è stato Mbappé, un grandissimo giocatore. Onestamente, il piccolo De Ligt poteva sognare tutto questo, ma non lo immaginava possibile. Da piccolo sognavo di diventare un calciatore professionista, ma se avessi detto che avrei vinto il Golden Boy, il Trofeo Kopa e raggiunto le semifinali di Champions League a vent'anni, avrei detto una bugia a me stesso".

Come va la vita a Torino?

"Per me è una cosa nuova, ero abituato ad Amsterdam, una città diversa rispetto a Torino. Qui sono felice, ho già visto molti luoghi interessanti. A Torino mi trovo bene e spero di poterci restare a lungo".

Com'è stato il suo 2019?

"Incredibile, dal punto di vista calcistico ma anche per le cose che ho vissuto, moltissime esperienze positive ma anche negative. Ne sono successe tante e sono felice di aver fatto quelle esperienze. Mi ritengo una persona fortunata".

Adesso la Juventus.

"Ero molto orgoglioso. Quando un club importante come questo ti cerca non può che essere un grande onore. Mi è sempre piaciuta la Juventus come club, ha sempre avuto grandi giocatori e sono molto orgoglioso di indossare questa maglia. Mi piace affrontare nuove sfide e mi piace vincerle. E' una cosa importante nella vita. Sono molto felice qui, senti di migliorare ogni giorno, mi alleno con i migliori giocatori al mondo. Con Bonucci ci capiamo bene tra di noi e ci completiamo a vicenda, so quello che lui sa fare bene e lui sa quello che so fare bene io. Cerchiamo di formare una buona coppia".

Quali sono gli obiettivi per il prossimo anno?

"La cosa più importante di tutte è avere sempre voglia di imparare, crescere e diventare un giocatore migliore. Voglio vincere più trofei possibile, vogliamo raggiungere traguardi importanti. Se giochi nella Juventus devi sempre cercare di vincere tutto ed è quello che voglio fare anche io, voglio vincere tutte le partite e tutti i trofei. Vedremo dove saremo in grado di arrivare".