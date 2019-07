© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'ufficialità, arrivata questa mattina , Matthijs De Ligt è pronto a muovere i primi passi da giocatore bianconero. Oggi l'olandese svolgerà il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri e dopo la presentazione, in programma per domani, partirà insieme al resto della squadra per la tournée in Asia. A riportarlo è il Corriere dello Sport.