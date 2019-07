Juve, De Ligt: "Sempre stato affascinato da come difendono gli italiani"

Con una intervista rilasciata alla tv ufficiale dell'Ajax il difensore olandese classe '99 Matthijs de Ligt, oltre a salutare quelli che sono ormai i suoi ex tifosi, ha dato un indizio sul perché abbia scelto proprio l'Italia per proseguire la sua carriera da calciatore: "Sono sempre stato affascinato da come difendono gli italiani. Ci sono tanti calciatori che seguo come esempio: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei andare avanti. Mi sono innamorato di come difendono gli italiani", ha detto il calciatore orange che ha sottoscritto con la Juventus un contratto valido fino a giugno 2024.