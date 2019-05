Non ha ancora svelato dove giocare nella prossima stagione, almeno in via ufficiale. Perchè gli indizi portano al Barcellona e anche il diretto interessato l'ha lasciato intendere in più di una occasione. Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax, ha spento ulteriormente le ambizioni della Juventus di riuscire a portarlo a Torino.

In occasione della premiazione come miglior calciatore dell'Eredivisie, infatti, il centrale che ha segnato in Champions League propri ai bianconeri ha dichiarato alla stampa presente: "Ho votato per De Jong, sarebbe bello giocare ancora nella sua stessa squadra. Sì, mi piacerebbe. Andare con lui al Barcellona? Adesso non so cosa accadrà". Per i bianconeri, dunque, la strada sembra in salita.