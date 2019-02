Juve, De Sciglio: "Dovremo affrontare il Napoli come se fosse l'Atletico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Era importante vincere oggi per allungare la distanza in campionato dal Napoli ma anche per il morale: è stata una sfida sofferta, sapevamo sarebbe stato difficile, ma siamo stati bravi". Queste le parole del terzino della Juventus Mattia De Sciglio dopo la vittoria col Bologna: "Inizialmente, avevamo difficoltà ad andarli a prendere quando avevano palla; non avevamo le giuste distanze, giocavamo troppo lunghi. Poi, nella ripresa loro sono calati e noi abbiamo sistemato la nostra posizione in campo. Stiamo facendo una grande stagione, ma basta una partita per mettere tutto in discussione. Quindi, in questo momento, le parole servono a poco e pensiamo a lavorare, i risultati arriveranno di conseguenza. A Napoli dobbiamo fare di tutto per allungare ancora di più la distanza fra noi e loro, ma dobbiamo anche affrontare il match come se fosse la gara di ritorno con l’Atletico, perché in questo modo arriveremo preparati anche alla Champions League". Lo riporta il sito ufficiale dei bianconeri.