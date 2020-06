Juve, Demiral in lista Champions al posto di Khedira? Rischio stagione finita per il tedesco

vedi letture

Merih Demiral in lista Champions al posto di Sami Khedira. Secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe essere questa la decisione della Juventus. Le novità in sede UEFA consentono infatti ai club di modificare le liste per la ripresa della competizione: il centrocampista tedesco, che oggi sarà sottoposto a nuovi accertamenti, rischia di veder già finita la propria stagione. Mentre il difensore turco, in netta ripresa a livello fisico, potrebbe essere un valore aggiunto a livello europeo per i bianconeri.