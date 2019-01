© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intercettato dai microfoni di JTV, Douglas Costa ha commentato il successo contro il Bologna: "Sono abbastanza contento, abbiamo fatto una buona partita. Tornare dopo la pausa con una vittoria è molto importante - riporta TuttoJuve.com -. Il campo non perfetto? Sì, era una situazione che non aiutava, ma facciamo del nostro meglio in campo".