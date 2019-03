© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala si gioca il futuro alla Juventus. Il fantasista non vuole cambiare e il club lo appoggia ma, spiega Tuttosport oggi in edicola, le inglesi, il Bayern Monaco e l'Atletico Madrid non mollano. Ci spera anche l'Inter, col paventato e possibile scambio con Mauro Icardi sempre dietro l'angolo. Intanto, dalla Champions League alla Copa America, il futuro della Joya si gioca in queste settimane.