Juve, Dybala sotto scacco per i diritti d'immagine: può saltare il banco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La società che detiene i diritti d'immagine di Paulo Dybala in esclusiva e che è stata tagliata unilateralmente dal giocatore nell'agosto del 2017, ha presentato un arbitrato al Tribunale di Parigi che potrebbe costringere la Joya a dover risarcire la Star Image per 40 milioni di euro. Un pacco di milioni che blocca i diritti d'immagine del giocatore e che rischia di pendere su chi, eventualmente, acquisterà il bianconero. La società in questione ha diffidato tutte le parti in causa e se in Francia venisse confermata questa richiesta, anche i potenziali affari intorno allo juventino potrebbero clamorosamente saltare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.