Juve e il sogno Pogba. United pronto al rinnovo monstre per tenerlo

La Juve lo sogna, il Real Madrid lo corteggia, ma il Manchester United non lo molla. E' questa la situazione, in chiave mercato, che ruota attorno a Paul Pogba. Nonostante, infatti, molte voci diano il francese in partenza dall'Old Trafford, secondo quanto riportato questa mattina dal Daily Mail i Red Devils starebbero preparando una maxi offerta di rinnovo da circa 560mila euro a settimana (quasi 30 milioni di euro l'anno) per convincere il centrocampista francese a dire no alle sirene spagnole e italiana e rimanere alla corte di Ole Gunnar Solskjaer.