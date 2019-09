Juve, "effetto Ronaldo" sui conti. Mezzo miliardo di fatturato raggiunto

Con la crescita rapida dei ricavi, il debito diventa sostenibile: l'analisi della Gazzetta dello Sport in edicola.

Con il raggiungimento del mezzo miliardo di fatturato, la Juve sostiene il debito fatto per gli ultimi dispendiosi investimenti, primo fra tutti il colpo Cristiano Ronaldo. Lo spiega la Gazzetta dello Sport di quest'oggi: in attesa del CdA di venerdì 20, che licenzierà il bilancio al 30 giugno 2019, incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del secondo contenuti nel prospetto della controllante Exor, emerge una perdita di circa 40 milioni. I ricavi lordi ammontano a 621 milioni: al netto delle plusvalenze da cessione calciatori, stimata attorno a quota 125, si arriva a circa 495 milioni. Un record per il calcio, il cosiddetto "effetto Ronaldo": la prima stagione con CR7 ha così portato una settantina di milioni in più di ricavi caratteristici, ma non è finita qui. Quest’anno scatta il nuovo contratto Adidas (da 23 a 51 milioni), sono in corso trattative per il rinnovo di Jeep (da 17 ad almeno 40-45), restano ancora liberi il retromaglia, la manica e il kit di allenamento, strategici per la sottoscrizione di partnership globali.

Deficit contabile previsto, debito sostenibile - Di pari passo sono cresciuti anche i costi, con stipendi e ammortamenti superiori ai 450 milioni, e un’ulteriore lievitazione in questo esercizio, appesantito dagli “esuberi”. Al momento la gestione risulta squilibrata, anche perché l'anno scorso l'avventura in Champions i è fermata ai quarti di Champions. Ma il deficit contabile era previsto, visto che i bianconeri si trovano nel pieno della fase espansiva degli investimenti. Rientra nei piani, di conseguenza, l’aumento dell’indebitamento finanziario netto, che al 30 giugno ha toccato i 464 milioni (310 milioni dodici mesi prima). La crescita più rapida dei ricavi ha reso quindi sostenibile il debito: bisogna infatti tenere conto della struttura patrimoniale del club, composta non solo da un parco calciatori top level, ma pure dalle moderne infrastrutture inserite nel progetto bianconero.